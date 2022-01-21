Babacan’dan seçmeli Kürtçe dersi açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmeli ders olarak Kürtçe dersinin teşvik edilmesine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçmeli Kürtçe dersi ile ilgili kampanyayı desteklediğini söyledi.

Babacan, paylaşımında şunları ifade etti.

“Seçmeli dersler tercih süresi 7 Şubat’a dek uzatıldı. Hak bilinciyle 2012’de müfredata eklediğimiz Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi için çocukların teşvik edilmesini ve seçmeli Kürtçe dersiyle ilgili kampanyayı destekliyorum”.

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