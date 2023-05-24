Babacan'dan 'Özdağ' yorumu: Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karar TV'ye konuşan Babacan, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik. Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir" dedi.

"Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok" diyen Babacan, "Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Babacan, şunları söyledi:

"Nihai karar, seçmenimizin olacak. Onlar da değerlendirirken, siyasilerin kimliği ile birlikte değerlendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne kadar çok lider desteğini açıklarsa biz o kadar mutlu oluruz."