Babacan'dan HDP açıklaması: Diyaloğumuz var ama işbirliği yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyarette bulunmak ve il binası açılışı yapmak üzere Bolu’ya gitti.

Bir vatandaşın "6’lı masada HDP’nin olup olmadığını merak ediyorum" sorusuna Babacan, "O masada HDP’yi görüyor musunuz?" şeklinde yanıt verdi. Vatandaşın, “Altta var, üstte var diyorlar” sözlerine ise Babacan, “Yalan söylüyorlar” dedi. Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şu anda işbirliği yok” ifadelerini kullandı.

'6’lı masada uzlaşma olmazsa adayım'

Ali Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını da ifade ederek, "Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır" diye konuştu. (İHA)