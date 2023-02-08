Babacan'dan 'günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız' diyen Erdoğan'a tepki

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız" açıklamasına tepki göstererek, "Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir felaket yönetilmez" dedi.

Babacan, "Duygu kontrolü, öfke kontrolü böyle dönemde devleti yönetenlerin sahip olması gereken en önemli meziyetlerden bir tanesidir" ifadesini kullandı.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugünlerde, ülke olarak metanetli olmamız gereken bir dönemde, siz öfke ve nefret dili kullanamazsınız. İnsanları şununla bununla tehdit edemezsiniz.

Bu ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenenler, bu ülkeyi sağduyu ile aklısemle yönetmek zorunda. Evet büyük bir afet, devlet için de bunu yönetmesi zor, anlıyoruz. Bu zorluğu ancak paylaşarak, iyi anlatarak ve bu zorluğun vatandaşlarımız tarafından iyi anlaşılarak yönetilmesi lazım.

Öfkeyle, nefretle, dışlayıcı bir dille, hele hele tehdit diliyle böyle bir felaket yönetilmez.

Sayın Cumhurbaşkanı'nı da böyle önemli bir dönemde sağduyuya ve aklıselime davet ediyorum. Duygu kontrolü, öfke kontrolü böyle dönemde devleti yönetenlerin sahip olması gereken en önemli meziyetlerden bir tanesidir."