Erdoğan: Basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütülmesini hazmedemiyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Merkez'ine gitti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle Pazarcık ilçesine geçti. Burada konuşma yapan Erdoğan, bir depremzedenin "Yılmayacağız başkanım." demesi üzerine Erdoğan, "Yılmak yok, yılmayacağız. Ve en kısa zamanda da inşallah bu sıkıntıları aşacağız." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını açıklayan Erdoğan, AFAD'ın Onikişubat Stadyumu'na kurduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, "Allah sabrınızı artısın. Rabbim yardımcımız olsun. Kahramanmaraş yıkılmaz, Sütçü İmam'ın Kahramanmaraş'ı yıkılmaz." dedi.

Çadırdaki bir aileyle konuşan Erdoğan, "Allah yardımcımız olsun, sabırlar versin. Ne geliyorsa elden hepsini yapacağız inşallah, hiç endişeniz olmasın. Süratle de bu işleri bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Arzu edenleri Antalya'ya geçici bir zaman için gönderebileceklerini belirten Erdoğan, "Oradaki otellerde misafir ederiz. Yemesi, içmesi her şeyi bu otellerde halledilecek. Birinci derece Antalya Alanya, oralara yapacağız. Eğer böyle bir şeyi kabullenirseniz, bir an önce oralara sizleri gönderebiliriz." diye konuştu.

Büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu felaketi en kısa sürede atlatacağız. Evlerimizi bir taraftan yapacağız. Biraz zamanımızı alacak ama... Bir yıllık plan içinde bir taraftan enkazlar kalkacak, bir taraftan da inşaatları yapacağız."

Erdoğan, daha sonra helikopterle Hatay'a hareket etti.

Burada açıklama yapan Erdoğan, "Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır." dedi.

Erdoğan ayrıca "Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar." şeklinde konuştu.

"Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis, toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: