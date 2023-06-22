Babacan'dan faiz açıklaması: 'Sayın Erdoğan ya özür dileyecek ya da...'

Merkez Bankası, politika faizini 650 baz puanlık artışla yüzde 15’e yükseltti. Faiz kararının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir video paylaşımı yaptı.

Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin geçmişteki faiz ve enflasyon konuşmalarının bir araya getirildiği video şu notla paylaştı:

“Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca ‘faiz daha da inecek’ diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha ‘Laf dinlemiyorlar’ diyecek. Başka yol yok.”

Videoda Erdoğan’ın şu sözleri yer aldı:

“Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.”