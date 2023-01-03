Babacan'dan Erdoğan'a: Ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği konuşmasında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı işaret ederek, "Tasarrufu teşvik hesaplarında toplanan 17,1 milyar lira tutarındaki kaynağı çalışanlarımıza biz ödedik biz. Ne dedik, devlet vatandaşına borçlu olamaz. Altılı Masa'da olanlar var ya onlar bu süreci iyi bilirler. İçlerinden bir tanesi var, 'Devlet olarak bunu ödeyeceksin' diyen benim. Bu talimatı veren benim. Bunları şakır şakır ödedik" ifadelerini kullanmıştı.

Babacan, Erdoğan'ın özlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan, tek imzayla yönettiği ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor. Rahat olsun. Krizden çıkış planı yine bizim elimizde. Kendisinin birkaç ay sonra bize devredeceği borçları da kapatacağız.”