Erdoğan memur ve emekli maaş zammını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni memur ve emekli maaşı zammını yüzde 25 olarak duyurdu.

Sendikalar hakkında da konuşan Erdoğan şunları kaydetti.

"Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk görevi emekçinin hakkını, alın terini ve hukukunu savunmaktır. Birer sivil toplum kuruluşu olan sendikalar, demokrasinin vazgeçilmez araçlarından biridir.

Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz bir şekilde siyaseti dizayn etmek için kullanılmıştır. Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında, farklı toplum kesimleri arasında gerilimin tırmandırıldığını gördük.

Bu ülkede marjinal yapıların sözcülüğünü yapan sendikalar gördük. İnsan hayatını emekçinin hak ve hukukunu savunmak yerine vesayetin oyuncağı haline gelmiş sendikalar gördük. Yaşadıklarımız bize ideolojik sendikaların hiçbir faydasının olmadığını gördük. Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur.

Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler."