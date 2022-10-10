Babacan'dan Erdoğan'a: Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak şehirlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" sözlerine dair açıklama yaptı.

Babacan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor."