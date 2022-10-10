Erdoğan'dan 'doğalgaz' açıklaması: Beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı. Sözkonusu toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliğine ilişkin bir sunum yapacağı belirtilmişti. Erdoğan toplantı sonrası konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı, "Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Erdoğan TÜİK'in açıkladığı işsizlik ve istihdam oranlarına atıfla "Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk" ifadesini kullandı.

Sosyal konut projesine 7,2 milyon kişinin başvurduğunu söyleyen Erdoğan ayrıca "müjde" diyerek esnafa Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık kredi kampanyasını duyurdu.

Erdoğan "Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

"- 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yarası olan başörtüsü ve çalışma hakkındaki sorunu çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi.

- Biz de çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

- Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini tespit ettik. Hemen çözülebilecek olanları valilik ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

- Yaşanan her gelişme Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ülkemizin bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızla takdirle karşılandığını gördük.

- Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz.

- Avrupa başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, yenilebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık.

- Bugün işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,6'yla tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk böylece.

- ('Sosyal konut projesi') İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına bugüne kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır.

- 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık.

- Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.

- Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir.

- Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir.

- Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır.

- Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

- Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir.

- Ailelerinin yaşadığı yerlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize okullarına gidebilmeleri için ulaşım desteği sağlayacağız.

- Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz.

- Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

- Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık.

- TANAP'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık.

- TSK, Emniyet, Jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, diplomatik kanallarımızla 24 saat kesintisiz faaliyet yürütüyoruz. Terör örgütü yönetiicilerini nerede bulursak orada imha ediyoruz.

- Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz.

- Yarın ülkemizin önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağız. Ardından Astana'ya ziyaretimiz olacak. Cuma günü Zeytinburnu millet bahçesini hizmete açtıktan sonra Türkiye Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısını Dolmabahçe'de icra edeceğiz. Cumartesi günü inşallah Diyarbakırlı kardeşlerimizle hasret giderip, kültür yürüyüşünü yapacağız."