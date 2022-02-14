Babacan'dan Erdoğan'a: 15 Temmuz'un arkasında BAE varsa nasıl bu kadar kolay yanaşıyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giderken söylediği “İlişkilerimizde yeni bir dönem başlattık” sözlerine ilişkin, “Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi yanılttıysa özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa onu da çıksın açıklasın” dedi.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün başlayan BAE ziyaretini ve yola çıkmadan önce söylediği “BAE ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattık” sözlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eleştirdi. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan, az evvel 'BAE ile yeni bir dönemi başlattık' demiş. Karar vermeli: Yakın tarihimizin en kanlı gecesinin arkasında BAE varsa nasıl bu kadar kolay yanaşıyor? Bu hususta milletimizi yanılttıysa özür dileyecek mi? Eğer mesele paraysa onu da çıksın açıklasın.”

Ali Babacan, paylaşımında, 9 Aralık’ta partisinin Çanakkale Yenice İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmadan bir kesiti içeren bir videoya da yer verdi. Babacan, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkileri değerlendirdiği konuşmada şunları söyledi:

“Bu ülkeyi açık açık 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü destelemekle suçluyorlar. Ağır bir suç değil mi? Suçladıkları ülke hangi ülke? Birleşik Arap Emirlikleri. Öyle affedilebilecek bir şey değil yani. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bizzat yer alan, rol alan insanlara verilen cezayı biliyoruz. 50 defa, 100 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları söz konusu şu anda. İtham ne? ‘Bu ülke darbecilere destek verdi’ diye itham ediyorlar. Ve bu suçlamayı, bakın tarihleri özellikle koydum, tam beş yıl boyunca sürdürüyorlar. Darbe teşebbüsü ne zaman? 2016. En son video 2021. Beş sene boyunca diyorlar ki ‘Bu ülke 15 Temmuz’un destekçisi, bu ülke düşman’. Ancak daha sonra bir baktık sayın Erdoğan, tam bir U dönüşü yaptı. Evet, önemli özellikleri U dönüşü yapmak, zikzak yapmak, yalpa yapmak, en önemli özellikleri bu. Ne diyor bir de ‘çatlasanız da patlasanız da’ diyor. İlişkiyi bozan sizsiniz, onları itham eden sizsiniz, beş yıl boyunca ’15 Temmuz’un bu ülke destekçisi’ diyen sizsiniz. Kim çatlıyor da patlıyor tekrar ilişki düzeltiyorsunuz diye? Acaba şunu mu demek istiyor; ‘yani 6 ay önceki Erdoğan çatlasa da patlasa da bugünkü Erdoğan, ben bu işi düzelteceğim’ mi demek istiyor? Ne demek istiyor anlamıyorum. Burada çok büyük bir vahamet var arkadaşlar, buna bir cevap vermek zorundalar. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinizden hangisi doğru? Eğer bu ülke, yakın tarihimizin en kanlı gecesinin, 251 insanın şehit olmasıyla, binlerce insanımızın gazi olmasıyla sonuçlanan darbe teşebbüsünün arkasında olan bir ülkeyse siz hangi hakla bu ülkeyi resmi törenle karşılıyorsunuz? Yok eğer değilse o zaman da bunu çıkın bir açıklayın. Açık açık deyin ki ‘Biz doğruyu söylemedik ya da yanılmışız. Bu ülkenin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 15 Temmuz’da hiçbir dahli yokmuş. Hem itham ettiğimiz o ülkeden hem de yanılttığımız milletimizden özür dileriz’ deyin. Yok eğer mesele paraysa onu da çıkın, açıklayın. Eğer bu kadar ucuzsa darbe teşebbüsünü destekleyen bir ülkeden 3-5 milyar, 10 milyar dolar para gelecek diye o ülkeyle birden ilişkileri sıfırlayıp hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsanız onu da çıkın, söyleyin. Deyin ki ‘Öyle bir çaresiz duruma düştük ki denize düşen yılana sarılır. Bu ülkeden gelecek paralara o kadar çok ihtiyacımız var ki 15 Temmuz falan ona sünger çekiyoruz ve devam ediyoruz yolumuza’. Bir şey deyin.”