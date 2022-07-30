Babacan'dan Davutoğlu'na mesaj: Böyle olursa bu yol beraber yürünmez

Karar TV canlı yayınında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Saadet Partisi ve Deva Partisi'ne ortak deklarasyon teklif etmesi ve bu teklifin Deva tarafından reddedilmesine ilişkin konuştu.

Çakır'ın "21'de 21 reddedildi cevabı biraz sert olmamış mı?" sorusuna yanıt veren Babacan şöyle konuştu:

"Biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de reddetmiyoruz. Burada kabul edilmeyen, zamanı, şekli. Buna öyle bakmak lazım. Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var.

Yoğun bir programda sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz. Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten. Altılı masa diye bir yapı kurduk, yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız"