Babacan'dan aday açıklaması: 'Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. Altılı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi” dedi.

Habertürk'te Fatih Altaylı’nın sunduğu 'Teke Tek' isimli programa konuk olan Babacan, Altılı Masa ve Cumhurbaşkanı adayı gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Babacan, Cumhurbaşkanı adayı gündemine dair "Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var" dedi.

Babacan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var'

"Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. Altılı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. Bizim öncelikle ortak yönetim modeli ve geçiş yol haritasında mutabık kalmamız önemli. Seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, Altılı masa ile mutabakat nasıl olacak bunlar etraflıca hazırlanıyor. Altılı Masa'nın mutabakat ruhu var. Onun için dikkat ederseniz bizden hiçbir açıklama yapılmadı. Benim görüşüm şahsi görüş olmamalı. Partide çok kıymetli insan kaynağımız var. Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var.

'İnsanlarda ülkeyi nasıl yönetecekler diye haklı olarak soru işareti var'

Her parti ayrı ayrı, ortak bir hukuk var. Bu hukuka ne kadar işletirsek gereksiz yere ilişkilerden dolayı sıkıntı yaşamayalım diye düşündük. Vatandaş olarak süreci dışarıdan izlediğimizde momentumda biraz kayıp var gibi görüyorum. Ama içeriden baktığımda benim şahsi görüşüm o değil. Hak da veriyorum insanlara. Biz adayımızı belirleriz, o zaman ülkede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bir anda değişecek. EYT'liler hakkını aldı, cebine maaşı girdi diye gidip iktidara oy vermez.

Altılı Masa'nın görevi burada o güveni tekrar oluşturmak. Şu anda Tayyip Erdoğan, AK Parti başarılı olduğu için insanlar oraya bakmaya başladı değil. İnsanlarda ülkeyi nasıl yönetecekler diye haklı olarak soru işareti var. Ama içeride olduğum için biliyorum. Genel başkanların derdinin bu ülkenin daha iyi yönetilmesi olduğunu gayet iyi biliyorum. Bizim ilk turda açık ara kazanmamız lazım dedim. Dolayısıyla Altılı Masa tabii ki kazanacak. Ortak adayımızı belirledikten sonra sonuna kadar arkasında dururuz. Vatandaşlarımız, hafif ortalık toz dumandı, anlaşamayacaklardı diye korkmuştuk ama anlaşıldı diyecek. Ortak adayın savunamayacağı hiçbir şeyi dikte etmeyiz. O da razı olmalı. Ortak aday altı genel başkandan biriyse zaten işimiz çok kolay. Ama dışarıdan aday olması durumunda ortay adayımızın görüşlerine çok saygılı oluruz. Demokrasiye inansın, özde demokrat olsun, kucaklayıcı olsun, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olsun. Çok açığız. 19 numaralı eylem planı. Cumhurbaşkanı yemin ettikten sonraki ilk imzalardan birisi olarak İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönmek olacaktır.” (ANKA)