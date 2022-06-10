Babacan'a yurttaş tepkisi: Her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz

Aydın-Kuşadası’nda esnaf ziyareti gerçekleştiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz" tepkisiyle karşılaştı.

Medyascope'tan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre, AKP'nin geçtiğimiz yıllarda uyguladığı politikalar üzerinden Babacan'ı eleştiren yurttaş, "Size hakkımı helal etmiyorum" dedi. Yurttaş, Babacan'ın “Konuşup gidiyorsunuz ama” ifadeleri üzerine ise şöyle konuştu:

"Ne yapayım? Ben sizi o kadar çok dinledim ki, 20 yıl boyunca sizi dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Yazıktır, Türkiye’nin şu haline, doların geldiği duruma yazık. Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Ben Ankaralıyım ama sizden utandım."

Tepki gösteren yurttaş, Babacan’ın yanından "Provokasyon yapıyorsunuz" denilerek uzaklaştırıldı.