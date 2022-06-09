Babacan: 6’lı masada bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Manisa'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi
Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre toplantıda altılı masa görüşmelerine değinen Babacan, bugüne kadar genel başkanların Cumhurbaşkanlığı adaylığının masada konuşulmadığını açıkladı.
Babacan konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
“Bugüne kadar hiçbir toplantıda herhangi bir genel başkanla ilgili cumhurbaşkanı olabilir olamaz diye herhangi bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde hiç olmadı. Biz öncelikle yapılacak işi çalışıyoruz. Tanıma uygun, hem parlamenter sistemi kabul edecek hem de geçiş sürecinin yol haritasını kabul edecek bir ortak aday belirleyip ondan sonra yolumuza devam ederiz. Ortak aday 6 genel başkandan birisi olabilir, yani o masadan çıkabilir veya dışarıdan da olabilir. Ama bunların hiçbirisini bugüne kadar konuşmuş değiliz.”
'Kasım ayında seçim olabilir'
Babacan konuşmasının son kısmında, hükümetin enflasyonda düşüş ve ekonomide düzelme gördüğü takdirde önümüzdeki Kasım ayında bir seçim olabileceği ifade ederek sözlerini şöyle sonlandırdı: