Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli programı kapsamında bugün Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

DHA'da yer alan habere göre, burada basın mensuplarına açıklama yapan Babacan, "Biz parlamenter sistemi hedef olarak koyduk. Önemli bir hedef, ilk seçimlerde parlamenter sisteme geçilinceye kadar ki o geçiş dönemde ülke nasıl yönetilecek? Biz parti olarak bunu çalışıyoruz. Çalışmamız hemen hemen bitti. Çalışma bittikten sonra diğer partilerle konuşmaya başlayacağız. O konuda da bir mutabakat, bir uzlaşı arayışımız olacak. Çünkü ilk seçilecek cumhurbaşkanı ve Meclis mevcut sisteme göre seçilecek. Seçilecek cumhurbaşkanı 'Kardeşim tamam ben yetkiyi aldım, biraz da ben kafama göre ülkeyi yöneteyim' mi diyecek, yoksa katılımcılık anlayışıyla ve yetki devri esasına göre mi ülke yönetilecek? Bunların hepsinin çalışılması gerekiyor. Geçiş döneminde ülkenin yönetim mekanizmasını tanımlamak gerekiyor. Bunda da partiler arası mutabakatı biz sağlayalım. Tabii, ortak aday konusu var. Seçimlere yaklaşınca ortak adayı belirleme hedefimiz var. Öncelikli yapılacak işleri, geçiş döneminde ülkenin nasıl yönetileceğini çalışalım. İsim konusunda çalışmamız sonra başlayacak" dedi.

Bir basın mensubunun seçimle ilgili sorusunu da yanıtlayan Babacan, "Biz baskın seçim ihtimalini zayıf da olsa görüyoruz. Yani bu hükümet eylül ayında karar alıp, kasım ayında bir seçime gidebilir. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var ama zayıf ihtimal. Biz bütün teşkilatlarımıza söyledik. 'Hazır olun' dedik. 'Böyle bir şey olabilir' dedik. Ama daha kuvvetli ihtimal seçimin zamanında yapılması" diye konuştu.