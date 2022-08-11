Babacan'ın katıldığı programa AKP'lilerden sabotaj girişimi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir dizi program için geldiği Denizli'de TV programına konuk oldu. Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, televizyonun bulunduğu binaya gelen Babacan burada AKP gençlik kolları üyesi bir grup gencin protestoları ile karşılaştı.

'Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?'

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bulunan ve bir katını TV'nin diğer katlarını ise AKP il teşkilatının kullandığı binanın asansörlerinin AKP'li gençler tarafından üçüncü katta tutuldukları ve bırakılmadıkları görüldü.

Gençlerin ayrıca araçları ile bina yanındaki otoparkı da kapattıkları belirtildi. Babacan'ın binaya girmesinden sonra merdiven boşluklarına biriken gençler 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi' şeklinde protestoda bulundu.

Yayına sabotaj girişimi

Babacan'ın televizyon yayını sırasında da seslerini yükselterek programı engellemeye çalıştılar. TV'nin bulunduğu kata kadar inen gençler burada yüksek sesle sloganlar attı. Bazılarının üst kattaki parti binasından yere vurarak stüdyoya seslerini ulaştırmaya çalıştıkları görüldü.

Bu sırada geniş güvenlik önlemleri alan polis binaya girişleri kontrol altına almaya çalıştı. TV'nin giriş kapısı önünde güvenlik önlemleri alınarak DEVA Partililer ile AKP'li gençlerin karşı karşıya gelmesi engellendi. Babacan'ın katıldığı program gençlerin tüm çabalarına rağmen kesilmeden tamamlandı. Binadan gelen seslerin yayına gitmediği belirtildi.