Babacan ve Karamollaoğlu'ndan patlamaya ilişkin açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Babacan "İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum." dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da patlamaya ilişkin "İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun…" açıklamasında bulundu.