Babacan ve Ergin Gezi davasından isimlerinin çıkarılmasını istedi

Gezi Direnişi sırasında Başbakan Yardımcısı olan Ali Babacan ve dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin mahkemeye dilekçe vererek Gezi davasında "mağdurlar" arasında yer alan isimlerinin çıkarılmasını talep etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in avukatlarınca dün mahkemeye sunulan dilekçede mağdur listesinde yer alan isimlerinin iddianameden çıkartılması talep edildi.

Babacan’ın dilekçesinde dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediği ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.