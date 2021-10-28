Babacan: 'Silivri soğuktur'u unutun

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin “Dijital Dönüşüm Eylem Planı” tanıtım toplantısına katıldı.

Babacan burada sosyal medyada yaygın olarak kullanılan 'Silivri soğuktur' göndermelerini işaret ederek "Yeni kurulacak hükümetin diyeceği çok. Diyecek ki ‘ey gazeteciler korkmayın. Bundan sonra hiç kimse yazdığınız, çizdiniz ve söyledikleriniz sebebiyle sizleri işlerinizden kovdurmayacak’. Bitti. Ey gençler, rahatlayın. Şöyle bir nefes alın. Öyle ‘Silivri soğuktur’ muhabbetini falan unutun. Artık bunlar gündemde olmayacak. Ve internet sosyal medyada istediğinizi yapın. İstediğiniz paylaşımı yapın. İstediğinizi ‘like’layın, korkmayın. Gecenin yarısında böyle polis kapınızda belirmeyecek artık. Biz ülkenin yeni idarecileri, yeni yöneticileri olarak söz verdik. Artık hiç kimsenin kendi özgürlük alanına ilişmeyeceksiniz, dokunmayacaksınız. Bu kadar basit" dedi. (ANKA)