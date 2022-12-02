Babacan patronlara seslendi: Türkiye'den vazgeçmeyin, biz buradayız

Türkiye'de yatırım yapmak konusunda "endişeli" olan patronlara seslenen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarımıza seslenmek istiyorum; Türkiye’den vazgeçmeyin. Biz buradayız. Sonuna kadar buradayız" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabında "Çağrım iş dünyasına: Türkiye’den vazgeçmeyin" notuyla bir video paylaştı.

Babacan söz konusu videoda şunları söyledi:

'İnanın yatırımlar başlayacak akın akın'

"Şöyle bir iktidar olacağımız görülsün, memlekete inanın yatırımlar başlayacak akın akın. Şu kriz havasını da 6 ayda dağıtacağız. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarımıza seslenmek istiyorum; Türkiye’den vazgeçmeyin. Biz buradayız. Sonuna kadar buradayız. Bu ülke için çalışacağız. Biz burada olduktan sonra bu ülkenin umutsuzluğa kapılmasının hiçbir gerekçesi yok.

'Türkiye'den vazgeçmeyin'

Bu ülke 85 milyonuyla, Avrupa’nın en geniş nüfusuyla, Avrupa’nın en geniş tarım arazileriyle, çalışkan ve metanetli milletiyle burada. Bu ülke; tek kişiden ve onun etrafında kümelenmiş çıkar gruplarından da ibaret değil. Türkiye çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Türkiye’den vazgeçmeyin. Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı artık hep beraber görüyoruz. DEVA’yı yıllarda özgür ve zengin bir Türkiye göreceğiz hep beraber. Adil bir Türkiye göreceğiz.”