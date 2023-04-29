Babacan: Merkez Bankası'nda döviz bitti, altınları satıyorlar

Seçim çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri’de "Millet Buluşması"na katıldı. Babacan, “3 yıldır soruyoruz, cevap veremiyorlar: Ne yaptınız Merkez Bankası’nın dövizlerini? 250 milyar doları arka kapıdan sattılar. Dün rakamlar çıktı ortaya. Net döviz pozisyonu eksi 67 milyar dolara düştü. Dövizler bitti, harıl harıl altınları satıyorlar” diye konuştu.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de “krizlerin ortağı” ifadesini kullandı.

'Bu krizi de çözeceğiz'

"2001 krizini hatırlarsınız. Faizler yüzde 7500’e çıktığında, 20 banka battığında Sayın Bahçeli o hükümetin ortağıydı. Onun için ona ‘krizlerin ortağı’ diyoruz. Ne zaman kriz var, bakıyoruz orada. Şu anda kriz var, gene orada" diyen Babacan şöyle konuştu:

"O günlerde doların ateşi düşmüyordu. Çözdük. İki yılda 34 yıllık yüksek enflasyonu tek haneye indirdik. Avrupa Birliği rotasında ilerledik. 2008-2009’da kriz çıktı, dünyayı yaktı. Biz 2008-2009 krizinden de ülkeyi çıkardık. Bu krizi de çözeceğiz. Daha iyisini yapacağız. Yepyeni başarılara koşacağız. İnanın çok yakında, tatile gitmek, araba almak, ev almak hayal olmaktan çıkacak. Hepsi gerçek olacak. Türkiye’yi bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Tüm çalışanlar kazanacak."

'1 milyon konutun parası faize ve kur farkına gidiyor'

Babacan, "11 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınladığı inşaat birim maliyetlerine göre 100 metrekarelik dairenin inşaat maliyeti KDV dahil 750 bin lira. Peki, 1 milyon konutu yapsanız kaça mâl edersiniz? 750 milyar lira. Bu yıl faiz ve kur farkına 765 milyar lira ödeyecekler. Demek ki faiz ve kur farkına ödeneceğini ilan ettikleri parayla 1 milyon tane konutu üretip vatandaşa bedava teslim etmek mümkün. Sadece faize ödediği, geçen sene de 1 milyon konut üretiyordu. Bu sene de öyle. Bu mu faizle mücadele? Bu mu ekonomi yönetimi? ‘Ekonomistim’ diyor, sonuç ortada. Bilmiyor, bildiğini zannediyor" dedi.