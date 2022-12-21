Babacan: KYK yurtlarındaki giriş çıkış saati uygulamasını kaldıracağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Gençlik Eylem Planı’nı açıkladı. Babacan KYK yurtlarına yönelik, "KYK yurtlarındaki giriş-çıkış saati uygulamasını kaldıracağız. Gençlere güveneceğiz. 18 yaşına gelmiş. ‘Şu saatte gel, bu saatte çık’ diye bir şey yok. Bunlar eski zihin dünyasının ürünü" dedi.

Kamuda işe alımlara ilişkin de konuşan Babacan "Kamuda işe alımlarda da mülakat kalkacak. Devlet, kimseye torpil torpil yapmayacak" ifadelerini kullandı.

'Gençlerden vergi almayacağız'

Gençlere yönelik projelerinden de bahseden Babacan şunları aktardı:

“İş bulamayan gençlerimizi ücretsiz eğitim programlarına alacağız. Bu programlarından mezun olan gençlerden işe girdiklerinde epey bir süre vergi almayacağız. İşyerlerini de sigorta priminden muaf tutarak teşvik edeceğiz. Devlet üstüne düşeni yapacak.”

'Meslek liselerini çok cazip hale getireceğiz'

Meslek liselerinin daha cazip hale getirileceğini söyleyen Babacan, "Çok büyük bir meslek lisesi atılımına hazırlanıyoruz. Meslek liselerini eğitimiyle ve imkânlarıyla çok cazip hale getireceğiz. Ara değil, aranan elemanlar yetiştireceğiz. Meslekler arası geçişin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her gence iş imkânı sunacağız. Güzel imkânlar sunacağız. Eve kapanmaya, sokakta volta atmaya son vereceğiz. Gençler ya okulda ya da işte olacak” dedi.

'Eurovision'a geri döneceğiz'

Ali Babacan eylem planını açıklarken, Türkiye'nin Eurovision müzik yarışmasına da yeniden katılmaya başlayacağını da duyurdu.