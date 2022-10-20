KYK Yurdu’nda kadın öğrencilere kıyafet uyarısı: 'Erkek görevliler tahrik oluyormuş!'

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, kılık ve kıyafet konusunda dikkatli olmaları konusunda yurt yönetimi tarafından uyarıldı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, yurt yönetimi, “Ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir” yazısıyla uyardı. Kadın öğrencilerin paylaşımı sonrası birçok KYK yurdunda kıyafet yasağı uyarısı yapıldığı ortaya çıktı.

Sultanhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve yurt müdür vekili Hüseyin Yağcı’nın imzasının bulunduğu bir bildiriyle öğrencilerin ortak alanlarda ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmaları yasaklandı. Yurt duvarlarına asılan yazıda, “Tedbirler gereği, öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta, kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir” denildi.