Babacan: Görüşmelerde aday ismi zikrediliyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5'te Hasan Basri Akdemir'in sunduğu "Konuşmadan Olmaz" adlı programda altılı masanın çalışmalarına ve olası adaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların beklediklerinden hızlı gittiğini dile getiren Babacan, "En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Masaya koyduklarımızın yüzde 70’inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar" bilgisini verdi.

Muhalefetin adayıyla ilgili değerlendirmelerinde ise şunlar öne çıktı:

'Altı partinin de desteklediği isim gerekiyor'

"Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır. Adayı görüşmeye başladığımızda masaya Ali Babacan’ın şahsi fikirleriyle gitmeyeceğim. Arkadaşlarımızdan aldığımız görüşler, eğilimler ve istişarelerin sonucundaki fikirlerle gideceğim. ‘Altı kişi kafa kafaya verip karar verdi’ diye bir şey yok. Biz Türkiye’nin örgüt ağına sahip partilerinden birisiyiz.

'Aday masadan olmazsa işimiz kolay'

Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hakim. Zaten mutabakatın içerisinde. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir.

'İsim zikrediliyor'

Altılı masada bugüne kadar ‘Şu isim olur, bu isim olmaz’ demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor. Demokrasi emek ister. Demokrasi aynı zamanda istişare ve müzakere demek. Demokrasi yoksa bir kişi kafasın eseni yapıyorsa memleketin hayrına güzel bir sonuç ortaya çıkmıyor. Demokrasi zaman alır, sabır ister ama sonuçları çok geniş kitleler için çok faydalıdır."

'HDP' iddiasına yalanlama

Babacan, "HDP kapatılırsa Deva'dan seçime girecek" iddiasını da yorumladı. "Asılsız, topyekun yalan" ifadesini kullanan Babacan, şöyle devam etti:

"Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz."