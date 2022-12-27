Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş için anket yapıldı: CHP'liler hangisini aday görmek istiyor?

Eski CHP'li vekil ve tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında Artıbir Araştırma'nın anketini paylaştı.
'CHP seçmeninin yüzde 61,5’i Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek istiyor'
Yarkadaş, "15-24 Aralık tarihleri arasında %100 bilgisayar destekli, Türkiye geneli 1500 katılımcıyla yapıldı. ‘CHP seçmeninin adaylara oy verme eğilimi’ diye sormuşlar. Araştırılan siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. CHP seçmeninin yüzde 61,5’i Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek istiyor, yüzde 24,3 İmamoğlu’nu, yüzde 14,2 Yavaş’ı görmek istiyor." ifadelerini kullandı.