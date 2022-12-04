Babacan: Eşim bile kahvaltı masasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bahsini açtı, cevap vermedim

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla birlikte altılı masada bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la gerçekleştirdiği sohbetten detaylar aktardı.

Buna göre Babacan, "İYİ Parti tarafı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli yaklaşıyor. Siz de riskli buluyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Kübra Hanım ben bugüne kadar parti toplantılarımızda veya yakın çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda bu konuyu kesinlikle açmadım. Açılmasına da izin vermedim. Daha adayı tartışma aşamasına gelmedik. Size şöyle söyleyeyim, bu sabah eşim bile kahvaltı masasında bu bahsi açtı. 'Seni bir vatandaş olarak dinliyorum' dedim ama cevap vermedim."

Altılı masada Kılıçdaroğlu 'kaygısı'

Son olarak İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmemesi gerektiğini, bunun sağ seçmende bir 'kaygı' oluşturduğunu iddia etmişti.

Bu sözler, özellikle ana muhalefet partisine mensup siyasetçilerin tepkisini çekerken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay şu sözleri sarf etmişti:

"Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil."