Babacan: Erdoğan, bu ülkeyi ucuz iş gücü merkezi yapmayı planlıyor

Dün akşam konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunları görüyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" demişti.

Kişisel Youtube hesabından canlı yayın yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" benzetmesine tepki gösterdi. Babacan konu hakkında şöyle konuştu:

"Değerli arkadaşlar, vahim bir konu daha var. Bugün Cumhurbaşkanı kur artınca ekonomiye iyi geleceğini, istihdamın artacağına dair kıymeti kendinden menkul bir tez daha ileri sürmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Döviz kurunun artmasıyla şu anda zaten aylık 250 doların altına düşmüş olan asgari ücreti daha da düşürerek iş gücünü ucuzlatmak demek. Sayın Erdoğan, bu ülkeyi ucuz iş gücü merkezi yapmayı planlıyor olabilir. Madem öyle, çıksın bunu açıkça söylesin. Süslü lafların ardında bu gerçeği gizlemesin. Desin ki 'Ben bu ülkenin işçilerinin alın terini ucuzlatarak bu ekonomiyi yöneteceğim' desin"