Babacan: Erdoğan bana 'Sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım' dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik yaptığı açıklamada, "Biz kendi arkadaşlarımıza artık aday konusunda zihinlerinizi çalıştırmaya başlayın dedik" ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan ile 2011 yılında yaptığı görüşmeyi de açıklayan Babacan, Erdoğan'ın kendisine "AKP tüzüğüne göre üçüncü dönemi birlikte dolduruyoruz. Sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım" dediğini aktardı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün İstanbul’da gazete yazarları ve televizyon yorumcularından oluşan bir ekiple bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ın aktardığına göre, Babacan "Türkiye’nin yaşadığımız kabustan çıkış konusunda tek şansının Altılı Masa olduğunu" belirken, “Masada asla bir uzlaşmazlık yaşamıyoruz, özellikle yarın ne yapacağımız konusunda tam bir mutabakat içindeyiz ve kolay anlaşıyoruz” dedi.

Babacan, seçim güvenliği ilgili olarak da ortak komisyonun 3-4 aydır çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizerek, seçimlerde ayrıca 50 bin avukat görevlendirmek istediklerini belirtti.

Halk.tv.com yazarı Mehmet Tezkan ise, görüşmeye dair kaleme aldığı yazısında Erdoğan-Babacan görüşmesini köşesine taşıdı. Tezkan, yazısında "Babacan 2011 seçimleri öncesinde Erdoğan’a ben bir daha aday olmayayım demiş. Erdoğan itiraz etmiş. 'AKP tüzüğüne göre üçüncü dönemi birlikte dolduruyoruz. Sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım' demiş… Babacan sonra işler değişti diyor; güç zehirlenmesi oldu… Biz demeyi bıraktı ben demeye başladı. İstişarenin yerini talimat aldı." ifadelerine yer verdi.