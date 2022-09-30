Ali Babacan’ın 'Erdoğan paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi' çıkışına yanıt geldi 

Altılı masa ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk oldu. Babacan, 2005 yılında Türk Lirasından 6 sıfır atılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

Erdoğan'ın kararı gazeteden öğrendiğini aktaran Babacan, Erdoğan'ın kendisine "Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın?" dediğini söylediğini ifade etti.

Bu açıklamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi.

Varank sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babacan’ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte. Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Başbakan, Babacan’ı arayıp ‘yılbaşı gecesi ATM’den YTL çekeceğim’ dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti."