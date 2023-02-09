Babacan: Bu işin toparlanması uzun sürecek, öyle görünüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından gittiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde bir açıklama yaptı.

“İlçenin neredeyse yüzde 80’i, 90’ı artık oturulamayacak hâle gelmiş binalardan oluşuyor. Çok yıkılmış, ayakta kalanların da artık kullanılma şansı yok. Can kaybının çok yüksek olacağından endişe ediyor herkes" diyen Babacan, Nurdağı'na gelmeden önce İslahiye’de olduklarını, orada da durumun aynı olduğunu söyledi.

Babacan "Her iki ilçede de yıkım çok çok büyük. Can kaybının çok yüksek olmasından herkes endişe ediyor" diye konuştu.

"Tablo gerçekten çok çok hazin. Bu işin toparlanması uzun sürecek, öyle görünüyor. Türkiye’nin bu travmayı atlatması, Türkiye’nin bu enkazı kaldırması, Türkiye’nin bütün bu insanların gönüllerinde açılan yaraları tamir etmesi çok uzun sürecek, onu anlıyoruz" ifadelerini kullanan Babacan açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ülkemiz çok büyük bir sınav veriyor, millet olarak çok büyük bir sınav veriyoruz. Omuz omuza verince, kol kola verince bu sorunları da aşacağız. Biraz vakit alacak ama bu sorunları da aşacağız. Ağır bir yükün altında ülkemiz, her açıdan insani yükün altında. Aynı zamanda büyük bir maddi yükün altında. Bu yüklerin altından kalkılması çok iyi bir organizasyon meselesi olacak. Çok iyi insan kaynağı gerekir. Ehil, dürüst insanlarla ancak Türkiye bu yükün altından kalkabilir. İyi istişare ile, sivil toplumuyla, kamuyla, belediyeleriyle, muhtarlarıyla beraber çok iyi istişare etmek gerekiyor her şeyi. Bilgi akışını çok iyi sağlamak gerekiyor. İhtiyaç var, elde imkânlar var. İhtiyaç ile imkânların buluşamadığını görüyoruz çoğu yerde. Gerçekten hepimize büyük görev düşüyor.

Herkesin üzerinde sorumluluk var. Bu sorumluluğu yerine getirmek için de hep beraber çalışmak zorundayız. Allah bir daha böyle acılı günler göstermesin ülkemize, bir daha böyle büyük felaketlerden milletimizi sakınsın diyorum.”