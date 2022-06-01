BAA'dan yeni rapor: Türkiye’de balıkçılığın sorunları ve çıkış önerileri

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), Türkiye'de balıkçılığın sorunları üzerine yeni bir rapor yayımladı. BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Deniz Bilimleri Komisyonu tarafından hazırlanan "Türkiye’de Balıkçılığın Sorunları ve Çıkış Önerileri" başlıklı raporda balıkçılığa dair güncel sorunlar ve çözüm önerileri yer almakta.

BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Deniz Bilimleri Komisyonu'nun hazırladığı raporun girişinde şöyle denildi:

"Her geçen gün Türkiye denizlerinde avlanan deniz canlılarının türlerinin tükendiğine, ekolojik sistemin hızla değiştiğine tanıklık ediyoruz. Ayrıca avlanan veya çiftliklerde yetişen balıkların vücutlarında biriken plastik ve ağır metaller sağlığımız açısından kaygı yaratıyor. Çok sayıda küçük tekneleri ile avlanmaya çalışan balıkçı ailesi yoksullaşır ve avcılığa devam edemezken bu alandaki büyük şirketlerin kâr hırsıyla bu alanda yaşanan akılsızlığı ve sorumsuzluğu hızlandırdığı izleniyor.

Balıkçılık alanında yaşanan sorunları anlamak, üzerine düşünebilmek ve çözüm üretebilmek için Bilim ve Aydınlanma Akademisi Deniz Bilimleri Komisyonu tarafından üretilen raporu sunuyoruz."

BAA'nın raporuna bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.