BAA'dan Akdeniz'deki 'istilacı türlerle' ilgili rapor

Son yıllarda değişen iklim koşulları ve Akdeniz ticaretinin aldığı boyutla birlikte Akdeniz’de istilacı deniz canlılarından çok bahsedilir oldu.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Biyolojik Hareket ve Evrim Bilim Alanı ve Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı tarafından bir başlangıç olarak hazırlanan raporda konu ana hatlarıyla ele alınırken, istilacı türler sorununun nedenlerini irdelenip, bu türlerin belli başlıcaları tanımlanıyor.

Akdeniz’de bulunan türleri tehdit eden bu değişimin çözümünün planlı bir kamusal ekonomi olmadan mümkün olmadığı ileri sürülen rapor çözüm önerisini de dile getiriyor.

Rapora şu linkten ulaşılabilir: http://bilimveaydinlanma.org/akdenizde-istilaci-turler/