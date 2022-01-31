Azra Gülendam'ın duruşmasında arbede çıktı, duruşma ertelendi

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Antalya'da vahşi bir şekilde katledilen üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ikinci duruşması bugün Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Sanık avukatı polis gözetiminde duruşma salonuna arka kapıdan alırken sanık Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşma salonunda gerginlik yaşandı.
Azra'nın yakınları ve davayı takip eden avukatlar, sanığın SEGBİS üzerinden Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nden online olarak verdiği ifadelere tepki gösterdi. Yaşanan arbede duruşma salonunun dışına taştı.
Bu esnada duruşmayı bekleyen çok sayıda yurttaş çevik kuvvet ekiplerince duruşma koridorundan uzaklaştırılmak istendi. Davayı takip edenlerin görüntü alması engellenirken bazı yurttaşların engelleme girişimini reddetmesi üzerine polis çevredekileri gözaltına almakla tehdit etti.
Davada; sanık avukatı tarafından sanığın cinsel istismarda bulunmadığı iddiasıyla dosyanın adli tıbba yeniden gönderilmesi talebi reddedildi. Duruşma 21 Mart saat 14.00'e ertelendi.