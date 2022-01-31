Azra Gülendam'ın duruşmasında arbede çıktı, duruşma ertelendi

Bu esnada duruşmayı bekleyen çok sayıda yurttaş çevik kuvvet ekiplerince duruşma koridorundan uzaklaştırılmak istendi. Davayı takip edenlerin görüntü alması engellenirken bazı yurttaşların engelleme girişimini reddetmesi üzerine polis çevredekileri gözaltına almakla tehdit etti.