Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin cezası belli oldu

Antalya öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözü sorulan Ayhan, kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğu için cinayeti işlediğini savundu. Mahkeme heyeti, Mustafa Murat Ayhan’ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.