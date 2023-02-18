Azra bebeğin ölümü sonrası canlı yayın açan kurtarma görevlisinin ifadesi alındı

4 yaşındaki Azra Duru Malaç, deprem sonrası Hatay'da bir evin enkazından çıkarıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Azra'nın ölümü sonrası, enkazdan kurtarıldıktan sonra çekilen bir video yeniden tepki konusu oldu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kurtardığı Azra bebekle olan videosunu sosyal medyada paylaşan arama kurtarma görevlisinin ifadesi alındı. Görevli ifadesinde, Azra bebeği çıkarttıkları esnada enkaz başında bir ambulansın olmadığını, sağlık ekipleri gelir gelmez bebeğe müdahalede bulunduklarını ve bu sırada Azra bebeği enkazdan çıkarmanın heyecanıyla böyle bir video çektiğini söyledi.