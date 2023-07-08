Aziz Yıldırım'dan tartışma konusu olan fotoğraflara dair açıklama

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Altaylı'nın, "Madem bu FETÖ'yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ'cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz?" sorusuna, "Devlet onu oraya koyduysa biz saygı gösteririz. Bu kişiye değil, devlete saygıdır. Devleti yönetenler oraya yanlış kişiyi koymuşsa, bunun sorumlusu ben olamam" yanıtını verdi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bir davam vardı ve bunun için Beşiktaş'taki Adliye'ye gitmiştim. İşim bitti, çıkacağım, başkanım sizinle tanışmak isteyen hakim ve savcılar var dediler. Hakim, savcı bizim için devleti temsil ediyor. Tabii dedim. Bir odaya gittik. İçerde bildiğin adamların hepsi. Fikret Seçen. Zekeriya Öz, kim varsa. Tanıştık, hasbıhal ettik. Zekeriya Öz Galatasaraylı imiş, diğerleri Fenerbahçeli. 'Başkanım maçlara bilet bulamıyoruz' diye yakındılar. Ben de hallederiz dedim. Her maç bilet istemeye başladılar. Biz de yolluyoruz. Mesele de değil. Sonuçta Devlet'in adamları. En çok bilet isteyen de Zekeriya Öz. Yahu bu adam Galatasaraylı, bu kadar bileti niye istiyor falan diye de düşünüyorum.

Sonra dediğin gibi bunlar gelip bizim tesislerde bir maç yaptılar. Belediye tesislerinde de bir maç oldu. Ben oynamadım hiçbirinde. Saha kenarında idim. Ama yapıldı o maçlar, doğru. Bu arada Fenerbahçeli olanlar kulübe üye olmak istediler. Onu da yaptık. Sizinkiler de yaptı. Zekeriya Öz de Galatasaray'a üye oldu. Ama emin ol, bizim aklımızda o zaman FETÖ metö yok.

Benim için o tarihte bunlar devletin savcısı, milletin hakimi. Daha ötesini söyleyeyim. Bunların Zekeriya Öz hariç hepsi içkisini içen, dindar olduğunu göstermeyen adamlar. Aklımızdan bile geçmedi bunların FETÖ'cü olduğu. Sonra bir baktık ki, bize yapılan kumpasın içinde bunlar var. Ama emin ol ben bunları devletin adamı diye tanıdım. Devletin adamı diye kulübe üye yaptım.

Bakın şunu da söyleyeyim. Pişman mıyım? Değilim. Bugün olsa yine yaparım. Niye? Çünkü biz bilemeyiz kim kimdir. Devlet bilir. Devlet onu oraya koyduysa biz saygı gösteririz. Bu kişiye değil, devlete saygıdır. Devlet'i yönetenler oraya yanlış kişiyi koymuşsa, bunun sorumlusu ben olamam. Soruyorsunuz ya 'Bu FETÖ'cüleri nasıl üye yaptın?' diye. İşte böyle yaptım. Gerçekten bilmiyordum bunların FETÖ'cü olduğunu. Ben onları devlet zannediyordum."