Aziz Yıldırım'dan 'Spor Bakanlığı teklifi' iddialarına yanıt

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Millet İttifakı'nın 'Spor Bakanı' teklifi ilettiği iddialarını yalanladı.

Fotospor’da yer alan habere göre, Millet İttifakı adına Aziz Yıldırım'la görüşen aracılar, "Milletvekili adayı olma. Siyaset üstü kişiliğini koru. Ancak Millet İttifakının ortak kararı her konuda konusunun uzmanlarını göreve getirmek. Bu plan çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor. Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek" ifadelerini kullandı.

Odatv'ye konuşan Aziz Yıldırım, söz konusu iddiayı yalanladı.

Yıldırım, açıklamasında, "Aziz Yıldırım'ın hayatı boyunca siyasetle ilişkisi olmamıştır. Aziz Yıldırım hiçbir zaman siyaset düşünmemektedir. Bıraksınlar bu işleri. Kimse benim adımı kullanmasın" dedi.

"Beni kimse bu siyasi ve politik tartışmalar içine çekmesin" diyen Yıldırım, "Yok Spor Bakanlığı'ymış, yok bilmem ne bakanlığıymış gibi konulara benim adımı kimse bulaştırmasın" ifadelerini kullandı.