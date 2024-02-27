Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e yanıt: 'Benim nazarımda FETÖ yandaşıdır'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendiği konuşmasında "ananas" göndermesi yaptı.

Özbek, ''Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor'' dedi.

Özbek'in talimatlarını izleyen taraftarlar, soL'un incelediği Gülen Cemaati'nin Koç ailesine iyi ilişkilerini simgelemek üzere bir ananas ve tespih gönderdiği iddiası hakkındaki haberi karşısında buldu.

Galatasaray Başkanının sözlerine Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi. Yıldırım, "FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır" dedi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum.

'3 Temmuz ruhu ölmedi'

3 Temmuz ruhu ölmemiştir. Dipdiri bir şekilde ayaktadır. Bu ruh Ünal Aysal tarafından dile getirilen "bu ateş üflenerek sönmez" sözünü nasıl paramparça etmiş ise bugün de Dursun Özbek'in benzer sözlerini paramparça eder, edecektir. Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır. Onlarla mücadelem bitmemiştir. Tarih onların da eninde sonunda yargı önüne çıktığına ve hesap verdiğine şahitlik edecektir.

'FETÖ yandaşlığıdır'

Dursun Özbek'in entellektüel beslenme kaynağı olan Google, FETÖ'nün sözde lideri ve Galatasaray Kulübü ve mensuplarının ortak anıları ile doludur. UEFA Şampiyonluğunun posterini bile bir bütün olarak yayınlayamayan bir kulüp başkanının Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapmış olduğu FETÖ yakıştırması tam anlamıyla bir aptallıktır. Fenerbahçe'ye FETÖ tarafından kurulduğu yargı kararları ile sabit olan Şike Kumpasını bir gerçekmiş gibi servis etmesi ise tam bir FETÖ yandaşlığıdır.''