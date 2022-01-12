Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı ilk hamle: 'Şu anda tek çare kongre'

Spor yazarı Faik Çetiner, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı kısa bir sohbetten köşe yazısında bahsetti.

Taraftarın Ali Koç'a yönelik tepkilerinin arttığı bir dönemde kaleme alınan yazıda Çetiner, "Fenerbahçe acil kongreye gitmeli. Başkan ya bırakmalı, ya da güvenoyu istemeli. Yeni liste yaparken de Fenerbahçe'nin ciğerlerini bilen yöneticileri yanına almalı. Şimdikiler gibi Fenerbahçe'yi hiç tanımayan etiket meraklılarını değil. Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın düşüncesi de aynı. Geçen gün yaptığımız ayak üstü sohbette, 'Şu anda tek çare kongre' sözleriyle görüşünü dile getirdi" ifadesini kullandı.