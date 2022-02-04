Aziz Yıldırım: Tazminat davaları açacağız

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski kulüp yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile birlikte 3 Temmuz sürecindeki kişilere dava açacaklarını açıkladı. Yıldırım, Mosturoğlu ve Ekşioğlu 3 Temmuz sürecinde cezaevinde yatmışlardı. Yargıtay 5. Dairesi geçtiğimiz günlerde beraat kararlarını onamıştı.

Oda TV’nin haberine göre, Aziz Yıldırım 3 Temmuz süreci boyunca kendisini ve arkadaşlarını itibarsızlaştırma amacıyla yapılmış tüm haksız uygulamalarla ilgili görevini kötüye kullanan herkes hakkında tazminat davası açacaklarını ve gelecek gelirin Fenerbahçe Eğitim Kurumları’na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını söyledi.

Yıldırım açıklamasında, "Daha önce yapmış olduğumuz kumpas suç duyurusu kapsamında haklarında yasal işlem yapılmayan, 3 Temmuz sürecine iştirak etmiş gazeteci, spor yazarı, televizyon yorumcusu, TFF yöneticisi ve çalışanları, İlhan Helvacı, Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, Yunus Egemenoğlu ile UEFA müfettişi Pierre Cornu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma yapılması için yeniden şikâyet dilekçesi vereceğiz" dedi.

Aziz Yıldırım ayrıca, kendisinin ve İlhan Ekşioğlu'nun başvurusu üzerine 3 Temmuz sürecinde görev alan 38 hakim ve savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame düzenlendiğini ve sonucunda 38 hakim ve savcının meslekten ikinci kez çıkarılmalarına karar verildiğini söyledi.

Yıldırım, 4 Nisan 2015’te Sürmene’de Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırının da faillerinin bulunmadığı hatırlattı.

