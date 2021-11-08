Aziz Yıldırım, Nijerya donanması için savaş gemisi yapacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunduğu Afrika ülkelerinden Nijerya, Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi ile 2 savaş gemisi için anlaşma imzaladı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in yazısına göre Nijerya Deniz Kuvvetleri, Türk firma Dearsan Tersanesi ile imzaladığı anlaşma ile 2 korvet alacak.

Nijerya donanması ile yapılan sözleşme kapsamında ikisi de OPV 76 sınıfı açık deniz karakol gemiler, Türkiye’de inşa edilecek ve 37 ay sonunda Nijerya’ya gönderilecek. Anlaşmaya göre gemiler Türk mühendislerinin geliştirdiği sensör ve sistemlerle donatılacak. Anlaşmayı Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo ve Türk şirketi Dearsan’ın CEO’su ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın damadı Murat Gordi imzaladı.