Aziz Yıldırım dolandırıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın dolandırıldığı ortaya çıktı.

20 yıldan uzun süre boyunca Fenerbahçe'de başkanlık yaparak sarı-lacivertli takımın eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin dolandırıcılık mağduru olduğu öğrenildi.

TV100'den Halil Sadri Yılmaz’ın haberine göre, Aziz Yıldırım’a ait denizcilik şirketinde çalışan Murat E., geçtiğimiz Temmuz ayında iş yerinden ayrıldı, bir daha da geri gelmedi.

Hesap hareketleri incelenince ortaya çıktı

Bir anda ortadan kaybolan Murat E.'ye ne ailesi ne de iş yeri ulaşabildi.

Murat.E'nin bir anda ortadan kaybolmasının sırrı ise hesap hareketleri incelenince ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım ve kızının imzalarını taklit etti

Murat. E'nin müşterilere yapması gereken ödemeleri eksik yaptığı geri kalan miktarı ise nakit olarak kendisi aldığı öğrenildi. Bununla birlikte Murat. E, Aziz Yıldırım ile kızı Gülşah Yıldırım Gordi’nin imzalarını taklit ederek bankalara sahte talimatlar yazdı. Murat. E böylece yüklü miktar parayı zimmetine geçirdi. Dolandırıcılık olayı anlaşılınca Murat E. işten çıkarıldı.

Aziz Yıldırım ve kız Gülşah Yıldırım, savcılığın yoluğunu tutarak şüpheliden şikayetçi oldular. Aziz Yıldırım ve kızının şikayeti sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturmada Murat E.’nin sahte imzayla 20 adet sahte talimat verdiği belirlendi. Bilirkişi raporunda ise şüphelinin 763 bin lira mağduriyet oluşturduğu tespit edildi.

'Ben kaçtım, tüm parayı da yedim'

Savcılık şüphelinin ifadesinin alınması için talimat verdi. Aranan tüm adreslerde bulunamayan şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin eşine attığı mesaj da ortaya çıktı. Murat E.'nin eşine attığı mesajda “Ben kaçtım, tüm parayı da yedim” dediği öğrenildi.

Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık şüphelinin “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Şüpheli yakalanınca Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.