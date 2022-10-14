Aziz Yıldırım'dan İYİP'ten aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama

Uzun süredir sessizliğini sürdüren Aziz Yıldırım'la ilgili kulislerde ses getirecek bir iddia dolaşmaya başladı.

Yıldırım’ın 2023 seçimlerinde İYİP'ten milletvekili adayı olacağı iddia edildi.

Yıldırım, iddiayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."