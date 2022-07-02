Aziz Nesin Sivas Katliamı'nın ardından neler söylemişti?

Sivas'ta bulunan Madımak Oteli’nde 33 Alevi aydın ve 2 otel görevlisi 29 yıl önce gericiler tarafından yakılarak katledildi.

Otelin gericiler tarafından yakıldığı sırada otelde bulunan Aziz Nesin, katliamın ardından dönemin devlet yetkilileri ve yandaş basın tarafından hedef gösterilmişti.

'Her gün biraz daha fazla ödün vererek gericilere uçuruma gidiyoruz'

Konuya dair basın açıklaması gerçekleştiren Nesin ise "Bakanın kendisi yalan söylerse gazeteler de mecburdur yalan söylemeye. Bu yalanı en başta söyleyen İçişleri Bakanı'dır. Cumhurbaşkanı da bu yalana katılmıştır. Yığınlar orada 8 buçuk saat 'Şeriat isteriz' diye bağırıyor ve devlet sesini çıkarmayıp 'Aziz Nesin suçludur' diyor. Açık açık söylüyorum bu alçaklıktır. Yazın bunu mahkum etsinler beni! Otelin içerisinde mahsur kalmış 60-70 insanı devletin kurtaramaması çok ilginç bir olaydır. Her gün biraz daha fazla ödün vererek gericilere uçuruma gidiyoruz" demişti.

Aziz Nesin tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasının ilgili kesiti şöyle: