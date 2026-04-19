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Aziz İhsan Aktaş’ın banka hesaplarındaki bloke kaldırıldı

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlardan yargılanan, verdiği ifadelerle çok sayıda belediye başkanı dahil yüzlerce kişinin tutuklanmasına yol açan Aziz İhsan Aktaş'ın, iki kardeşinin ve iki itirafçının bireysel banka hesaplarındaki blokeler kaldırıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 19.04.2026 , 21:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 , 21:30

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş, Baki Nugay, Doğan-Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un bireysel banka hesapları üzerindeki blokelerin kaldırıldığını bildirdi.

Mahkemenin Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na yazdığı 15 Nisan tarihli müzekkereyle, suç örgütü lideri olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş, kardeşleri Özkan Aktaş, Doğan Aktaş, itirafçı Baki Nugay ve Ümit Gözütok’un şahsi banka hesaplarındaki blokelerin kaldırıldığına karar verdiği ortaya çıktı.

Böylelikle mahkeme suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanan ve verdiği ifadelerle Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan ile Adana Büyükşehir olmak üzere CHP'li belediye başkanları dahil çok sayıda kişinin tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş'ın kişisel hesaplarındaki blokeyi kaldırmış oldu.

Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşması yarın görülecek.

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Aziz İhsan Aktaş davasında ilk duruşma yarın sabaha ertelendi

Haber Merkezi

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