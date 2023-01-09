Azeri modacı İstanbul'da inşaat firmasına 5,2 milyon TL kaptırdı: 'İki ülkede de evsiz kaldım'

Modacı Rufat İsmayil, 2013 yılında dev bir inşaat firmasıyla, Esenyurt'ta yapılan lüks proje için sözleşme imzaladı. 158 metrekarelik daire için modacıdan 280 bin dolar istendi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre İstanbul'da yaşamak isteyen modacı, bu paranın bir kısmını birikiminden karşıladı. Kalan bakiye için de Azerbaycan'daki evini sattı.

Mahkemeye başvurdu

Tüm parasını şirkete veren İsmayil ardından beklemeye başladı. Ancak 2015 yılında teslim sözü verilen daire bir türlü bitmedi. Çeşitli bahanelerle sürekli oyalandığını belirten modacı, firma iflasını açıklayınca hemen mahkemeye başvurdu. Hukuk mücadelesini sürdüren modacı "İki evden de oldum. Artık iki ülkede de yuvam yok" diyor.