Selvi: İmamoğlu CHP'li Meclis üyesini 'sokakta hakkından gelirler' diye tehdit etti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bir belediye meclis üyesine yönelik tehditte bulunduğunu iddia etti.

Selvi'nin iddiasından bir bölüm şöyle:

"CHP’li bir belediye meclis üyesi Ekrem İmamoğlu’na her defasında “Geçmiş olsun”denilmesinden ve aşırı derecede bir mağduriyet rolü yüklenmesinden rahatsız oluyor. Belli ki CHP İstanbul teşkilatında ayrı ekiplerden. Canan Kaftancıoğlu’na da yakın bir isim olduğunu söyleniyor. CHP’li Belediye Meclis üyelerinin olduğu bir ortamda, geçmişte ağır bedeller ödediklerini, aralarında hapse girenler olduğunu ama Ekrem İmamoğlu kadar kimsenin bu işten bir mağduriyet çıkarmaya çalışmadığını söylüyor. İmamoğlu’nun da artık haddini hududunu bilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Tabii bu konuşma ortamda bulunan minik kuşlar tarafından hemen Ekrem İmamoğlu’na uçuruluyor. İmamoğlu’nun bunun üzerine Belediye Meclis üyesinin yakın olduğunu düşündüğü CHP’li İlçe Belediye Başkanı’nı aradığı ve öfkeli bir ses tonuyla, “Ona söyle, kendine dikkat etsin. Boyuna posuna güvenmesin, sokakta hakkından gelirler” dediği söyleniyor. Ben buna inanmak istemedim. Çünkü bizde sokaklar tekin değildir. Seçilmiş bir siyasetçinin bu lafı edebileceğini düşünmedim."