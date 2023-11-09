Azerbaycan'ın resmi gazetesinde Coca Cola reklamı

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama tepki olarak Türkiye'de yerlere kola dökerek "protestolar" yapılırken, Azerbaycan'ın resmi gazetesinde Coca Cola'nın reklamı yayımlandı.

Azerbaycan'da resmi devlet gazetesinin Karabağ Savaşı'nın ardından ilan edilen "8 Kasım Zafer Günü"nde yayımlanan nüshasında Coca Cola reklamına yer verildi.

Azerbaycan resmi gazetesinde yayımlanan ilanda "Coca Cola şirketi Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle tebrik eder, her bir aileye saadet, sevinç dolu günler diler" ifadeleri yer aldı.

Bakü Tel Aviv'in bölgedeki en önemli müttefiki olmaya devam ediyor. İsrail enerji ihtiyacının büyük bölümünü Azerbaycan'dan karşılıyor. Azerbaycan petrolünün de Türkiye limanları üzerinden İsrail'e gittiği ortaya çıkmıştı. Azerbaycan da İsrail'den silah ithalatı yapıyor.