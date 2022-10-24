Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği, 20-21 Ekim'de Rusya devlet televizyonunda yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda "Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar" ve "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması" nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na nota verildiğini bildirdi.

Notada, "programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri" öne sürüldü.

Programın Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu iddia edilirken, Rusya'dan "basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması" ve "gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması" istendi.